Katariina maja: luksuslikust aadlivillast peedi-simmanini

Rajonkast „Peedist pesumasinani“

Nõukogude ajal sai natsionaliseeritud maja täiesti teise ilme. Esialgu oli siin katuse all EPA ühiselamu, kus peeti kindlasti kitsastes oludes nii mõnedki meeldejäävad tudengipeod. Alates 1960. aastatest hakati majas pakkuma ka laiemale rahvale ligipääsetavat meelelahutust ja kultuuri – tegevust alustas Rajooni kultuurimaja koos raamatukoguga. Rajooni kultuurimajas ehk „rajonkas“ ehk „rajooni kuldis“ võis kuulda nii ansambel Fixi esimesi akorde (1968) kui ka lõbusat sagimist erinevate taidlejate korraldatud peoõhtutel. Fixi mehed praadisid oma „pillikuuris“ nii mõnelegi väsinud peolisele tungraua vahel tagurpidi pööratud triikraual konservikarbis munapraadi, mida siis viilide ja kruvikeerajate abil manustati. Teisel korrusel toimuvatele ülipopulaarsetele pidudele „imbuti“ sisse isegi akna kaudu mööda vihmaveetorusid ja tuletõrjeredeleid üles ronides. Muusika mürtsus nii, et vahel kogu maja värises. Paljud on heldimusega meenutanud legendaarseid rajonka pidusid, kust said alguse lugematud abieluranda jõudnud suhted.

Ühel Onu Bella salvestusõhtul leidis aset omamoodi intsident, mida on meenutanud helistuudio toonane juht Paavo Pihlak. Nimelt tundis üks tuntud muusik, et oli meeleolukal sessioonil joogiga pisut üle pingutanud ja otsustas, et on aeg autoga koju minna. Kuna ta ise ei olnud just kõige „sirgem poiss“, kutsus ta appi ühe lauljatari. Paraku ei osanud too autot juhtida. Joobes muusik aga arvas, et pole hullu, küll ta õpetab! Õppesõit lõppes kiiresti. Auto tagurdas suure mürtsuga otse Katariina maja seina, maja vappus. Pagasiruumist polnud enam suurt midagi alles. Vaatamata kõigele võttis härra muusik seda asja rahulikult ja sõnas: „Ei ole midagi. 0-0-0-5 on nüüd 0-0-0-8.“ Viidatud on siin automarkidele VAZ-2105 ja VAZ-2108 ning nende kerekuju iseärasustele.