VIDEO | Hiina saatis Taiwani lähistele aastakümnete suurima laevastiku

Taiwani kaitseministeeriumi kõneisik Sun Li-fang ütles Taipeis, et Hiina praeguse mereväeõppuse ulatus piirkonnas Jaapani lõunapoolsetest saartest kuni Lõuna-Hiina mereni on suurim alates Hiina sõjamängudest Taiwani ümber enne Taiwani 1996. aasta presidendivalimisi, vahendab Reuters.

Taiwani sõjavägi andis häiret eile pärast teadet, et Hiina on reserveerinud õhuruumi ning saatnud välja mereväe ja rannikuvalve laevad.

„Praegune ulatus on suurim võrreldes eelmise neljaga,“ ütles Sun. „Vaatamata sellele, kas nad on õppused välja kuulutanud, kujutavad need endast meile ohtu.“

Taiwani kaitseministeeriumi kõrge luureametnik Hsieh Jih-sheng ütles samal pressikonverentsil, et seni pole reserveeritud õhuruumis lahinglaskmisi toimunud, aga on toimunud Hiina oluline aktiviseerumine Taiwanist põhjas.

Hiina mereväe ja rannikuvalve laevade hulk on Taiwani julgeolekuallika sõnul umbes 90 ja see on suurt ärevust tekitav. Allikas lisas, et Hiinal on sihikul ka teised regiooni riigid, mitte ainult Taiwan.