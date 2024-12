Reutersi teatel on Iisraeli väed jõudnud Damaskusest 25 kilomeetri kaugusele

Süüria julgeolekuallikas teatas, et Iisraeli väed jõudsid Qatanasse, mis asub kümne kilomeetri sügavusel Süüria territooriumil okupeeritud Golani kõrgendikke Süüriast eraldavast demilitariseeritud tsoonist idas.

Sky News teatas, et Iisraeli kaitsevägi eitas seda.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles eile, et Golani kõrgendikud, mis on olnud Iisraeli okupatsiooni all ligi 60 aastat, jäävad igavesti Iisraeli osaks.