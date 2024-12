Politsei arreteeris USA tervisekindlustusfirma juhi tapmises kahtlustatava isiku

Ametnike sõnul leiti 26-aastane Luigi Mangione Altoonas asuvast McDonaldsist. Nimelt arvas asutuse töötaja, et mees sarnanes New Yorgi politseijaoskonna väljastatud fotodega kahtlustatavast ja kutsus kohale politsei.

New Yorgi politseijaoskonna detektiivide ülem Joseph Kenny ütles, et käsitsi kirjutatud dokumendis ei näi olevat mainitud konkreetseid ähvardusi teistele inimestele, kuid tundub, et mees on USA suurettevõtete suhtes pigem negatiivselt meelestatud.