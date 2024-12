Lõuna-Korea presidendile kehtestati välisriikide külastamise keeld

Lõuna-Korea politsei kõrgem ametnik ütles kohalikele ajakirjanikele, et politsei võib Yooni ka kinni pidada, kui tingimused on täidetud.

Lõuna-Korea presidendil on ametisoleku ajal puutumatus süüdistuste esitamise suhtes, kuid see ei laiene mässu või riigireetmise süüdistustele. See tähendab, et politsei saaks Yooni üle kuulata ja kinni pidada, kuid paljud vaatlejad kahtlevad selles, kuna politseil võib tekkida kokkupõrge presidendi julgeolekuteenistusega.