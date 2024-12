Kristen Michal Kiievis: Ukraina võib arvestada Eesti toetusega kuni sõja võiduka lõpuni

Michal rõhutas, et Eesti annab Ukrainale järgmise kolme aasta jooksul sõjalist abi 0,25 protsendi ulatuses SKT-st igal aastal, mis on ligikaudu 100 miljonit eurot aastas. „Kutsun meie liitlasi tegema sama, sest koos suudame rohkem. Arutame võimalusi oma toetuse suurendamiseks ka Ühendkuningriigi, Hollandi, Põhjamaade ja Balti riikide juhtidega järgmisel nädalal JEFi tippkohtumisel Tallinnas,“ ütles ta.

Kohtumisel peaminister Denõss Šmõhaliga tõi Kristen Michal ka välja rünnakud küberruumis, mistõttu peab meie ühine pingutus hõlmama küberkaitset. „Just sel põhjusel lõi Eesti koos teiste liitlastega „Tallinna mehhanismi“, et aidata Ukrainat küberturvalisusega. Kuigi Ukrainat on tabanud massiivsed küberrünnakud, on nad säilitatud digiteenuste stabiilsuse,“ lausus peaminister.

Michal ütles veel, et Venemaaga saab läbi rääkida ainult jõupositsioonilt, et sundida Putinit oma eesmärkidest loobuma. „Meie esimene samm peab olema Ukraina positsioonide ja relvastuse tugevdamine rindel. Eesti algatatud miljoni mürsu initsiatiivi eesmärk on täidetud, kuid sellest kaugeltki ei piisa. Nii enda kui Ukraina kaitsmiseks peavad liitlased suurendama oma kaitsekulutusi vähemalt 2,5 protsendini SKTst ning see võetav kohustus peab olema juunis Haagis toimuva NATO tippkohtumise tulemuseks,“ lisas Kristen Michal.