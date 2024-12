Tallinna uut trammiliini jälitavad juba tõrked: selline tunne, nagu hoitaks inimesi lõksus!

Mõne ühismeediavideo kommentaariumist selgub, et trammiliinil on seisakuid ette tulnud vähemalt kolm korda. Näiteks olevat tramm kord seisma jäänud Foorumi Vapiano ees.

Ühes videos on ka näha, kuidas trammijuht hüppab trammist välja. Selgus, et tramm oli vales kohas seisma jäänud, mistõttu tekkis rike ja tramm enam edasi ei liikunud. TLT juhtimiskeskuse direktori Tarmo Laia sõnul jäi tramm seisma liinilahutaja alla.

Liinilahutajad on õhuliinidel olevad isolaatorid, kus puudub vool ja mis jagavad kogu kontaktvõrgu sektoriteks. Lai tõi näite, et kui ühes sektsioonis vool katkeb, siis tänu liinilahutajatele võrgu teistes osades vool säilib.

Lai lisas, et olukorra põhjustas ootamatult Postimaja poolt teele astunud jalakäija, kelle tõttu pidi tramm ootamatult pidurdama ja jäi paraku seisma täpselt liinilahutaja all.

Inimesed trammis lõksus

Jutte on levinud ka uute PESA trammide kohta, väidetavalt on neiski tõrkeid tekkinud. Ühismeedias on kurdetud, et tramm oli rikkis ja uksed ei avanenud. Mõne kommenteerija sõnul oli tunne, et inimesi hoitakse justkui lõksus.