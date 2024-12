Kliimaministeerium on vaidlustanud Läänemere merekeskkonna kaitse komisjonis (HELCOM) kokkulepitud lämmastiku- ja fosforiheite lagiväärtused, väites, et need on saavutamatud. Seda olukorras, kus samal ajal on lubatud mitme tegevuskava järgi parandada Läänemere olukorda, mida on hinnatud juba kriitiliseks.