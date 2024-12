Keset Kohtla-Järvet pandi püsti plakat, mis kutsub Aivo Petersoni rahaliselt toetama

Kohtla-Järvel ühe A1000 poe lähedal on püsti erakonna KOOS reklaam, mis ärgitab riigireetmises süüdistatava Aivo Petersoni kautsjoniraha kogumisele õlga alla panema. Linnapea Henri Kaselo sõnab, et sõnum on eksitav, mistõttu võtab pindu haldav firma selle maha.