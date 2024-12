VIDEO ja FOTOD | Haridusleppele anti pidulikult allkirjad. Kristina Kallas: lõpptulemus pole ideaalne

„Olen paljude omavalitsustega suhelnud sellel teemal. Paljude puhul on ikkagi olukord selline, kus hääletus läks napilt vastuhäältega läbi,“ sõnas Kallas ja lisas, et tema arvates ollakse omavalitsustes ikkagi haridusleppe sisulise poolega nõus, kuid pinget tekitab raha. „Rahalised vahendid haridusleppe täitmiseks peavad tulema koolipidajate ühisest pingutusest,“ lisas ta.

Kallase sõnul jäi aga ka mõnedel juhtudel mulje, et läbirääkimisi tuldi vaid etendama. Ta lisas, et mõnel juhul tundus ka, et algusest peale puudus tegelik poliitiline tahe kokkuleppele jõuda. „Kasutatakse seda võimalust lihtsalt poliitiliselt kritiseerimisega ja vastutöötamisega plusspunkte teenida - seda oli kohati kahjuks näha. Ma arvan aga, et see käib igasuguse sellise poliitilise protsessi juurde,“ sõnas ta.