Lähis-Ida eksperdi Peeter Raudsiku sõnul on tegu mõnes mõttes heade uudistega. „Esialgu võime olla Eestis ja Euroopas ettevaatlikult optimistlikud, sest me näeme, et need argumendid, mida esitati, et juhul kui Bashar al-Assadi režiim muutuks või Bashar al-Assad võimu kaotaks, et see aitab ümber pöörata ka põgenikevoo,“ selgitas ta.