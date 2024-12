Uue Süüria esimene päev. Endised vaenlased loovad uue võimuga suhteid

Vene ametnike teatel käskis Vladimir Putin anda Süüria kukutatud presidendile Bashar al-Assadile asüüli, põhjendades seda „humanitaarsete asjaoludega.“ Muu hulgas teatas Vene meedia, et pühapäeva hommikul Reutersile Al Assadi lennuki väidetava allakukkumise kohta lekitatud teated olid Venemaa korraldatud infooperatsioon eksdiktaatori julgeoleku tagamiseks.

„Bashar al-Assad ja tema perekond on Moskvas,“ kinnitas oma Telegrami-lehel Venemaa suursaadik Viini rahvusvaheliste organisatsioonide juures Mihhail Uljanov. „Venemaa ei hülga keerulises olukorras sõpru. See on Venemaa ja USA erinevus.“