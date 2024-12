Politico: Kallas tõmbas 2021. aastal Putiniga tippkohtumist tahtnud Merkelile EL-i valitsusjuhtide ees vee peale

Artikkel algab meenutusega sellest, kuidas Angela Merkel enne Vene uue agressiooni algust tahtis Vladimir Putinit Brüsselisse kutsuda. Mõtet toetas ka Prantsuse president Emmanuel Macron, ent üks liidritest tõmbas Saksa-Prantsuse mõjuvõimsal tandemil vaiba alt.

„Tippkohtumine mis teemal?“ olevat Kallas teiste liidrite ees pärinud. „Milleks?“ Ta lisas, et Putinit ei saa usaldada ning samuti pole mõtet temaga lepitust otsida või järeleandmisi teha. Merkel loobus ettepanekust ja lahkus ruumist. Toimunust üllatunud Macron olevat Kallase käest pärinud, kas too on kindel, et veel järgmisel päeval ametis jätkab. Kui Venemaa invasiooni alustas, ei hoidunud Kallas kolleegidele meenutamast, et tal oli vaidluste käigus õigus.

Allikad märgivad, et Kallase peamine väljakutse välisesindajana on teha selgeks, et teda huvitab siiski rohkem kui üks teema. „Kui küsida Kallase käest, kus asub Aafrika, võib ta vastata, et see asub Venemaast lõunas,“ ironiseeris üks kõrge Euroopa diplomaat aasta alguses.

Samas kinnitasid kümne erineva riigi diplomaadid väljaandele, et on Kallase ametiajas lootusrikkad muu hulgas seetõttu, et tema eakas eelkäija Josep Borrell seadis ootused üsna madalale. Muu hulgas kurdeti, et Borrelli juhatatud istungid olid pikad, juturohked ja kulgesid kindla stsenaariumi järgi, kuna Kallas eelistab spontaanseid ideid ja strateegilistele küsimustele keskendumist. „Kallas on sõõm värsket õhku,“ ütles ühe Lääne-Euroopa riigi välisminister.

Eesti allikate seas kõnelevad Kallase vend Ülo Kallas, endine kolleeg advokaadipäevilt Sten Luiga ja kaitseminister Hanno Pevkur.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada