VIDEO | Iisrael hõivas Assadi langemisele järgnenud segadust kasutades Süüriast uue tüki

Iisrael põhjendas sammu rahulepingu tühiseks muutumisega pärast Bashar al-Assadi valitsuse langemist. Peaminister Benjamin Netanyahu sõnul ei luba riik ühelgi vaenulikul jõul end Iisraeli piirilsisse seada. Armee teatas viie kohaliku küla elanikele, et neil on „esialgu“ lubatud oma kodudesse jääda.

Netanyahu nimetas Assadi režiimi langemist ajalooliseks päevaks ja ütles, et see pakub Iisraelile korraga suuri võimalusi ja ohte. Peaministri sõnul oli diktaatori langemine otsene tagajärg Iisraeli poolt Hezbollahi ja Iraani nõrgestamiseks antud löökidele. Muu hulgas väljendas ta arvamust, et Assadi langemine võib kaasa aidata Gaza pantvangide vabastamisele. „Ulatame rahumeelselt käe kõigile, kes elavad Süürias teisel pool piiri - druusidele, kurdidele, kristlastele ja moslemitele, kes tahavad elada Iisraeliga rahus,“ lisas Netanyahu.