Zelenskõi kommenteeris kõnelust Trumpiga ja ütles välja tapetud Ukraina sõdurite arvu

Zelenskõi kirjutas X-is, et jutt käis erinevatel sõja ja globaalsete küsimustega seotud teemadel, rindeolukorrast Põhja-Korea sekkumiseni. „Ma ütlesin, et meil on vaja õiglast ja püsivat rahu, nii et Venemaa ei saaks seda mõne aasta pärast hävitada, nagu nad on varem korduvalt teinud,“ märkis Zelenskõi, kelle sõnul tegeleb Venemaa rahu süsteemse lammutamisega üle maailma. „Näeme, kuidas Venemaa üritab praegu allutada Gruusiat. Venemaa ei taha siiani loovutada oma haaret Moldova üle. Praegu taanduvad venelased Süüriast, aga see ei tähenda, et nad ei prooviks seal edaspidi surma külvata. Samuti on Venemaal aktiivne sõjaline kohalolek Aafrikas, mille ainus eesmärk on destabiliseerimine.“

Laupäeval Zelenskõiga Prantsusmaal kohtunud Trump toonitas, et ka Ukraina soovib rahu ja „hullumeelse“ sõja lõpetamist. „Tuleks sõlmida otsekohe vaherahu ja alustada rahukõnelusi,“ märkis Trump. „Liiga palju elusid on asjatult raisatud, liiga palju peresid hävitatud ja kui see jätkub, võib asi edasi areneda palju suuremaks ja märksa hullemaks. Tunnen Vladimirit [Putinit] hästi. Nüüd on tal aeg tegutseda.“

Zelenskõi sõnul on sõja lõpetamiseks seega vaja rääkida eelkõige tõhusatest rahutagatistest. „Ukrainlased tahavad rahu rohkem kui keegi teine,“ ütles ta. „Venemaa tuli sõjaga meie maale ja Venemaa on see, kes üritab rahu võimalust kõige rohkem väärata.“

Samuti kinnitas ta Donald Trumpi avaldust, mille järgi ulatuvad Ukraina kaotused 400 000 sõdurini ja Venemaa omad üle 600 000 inimese. Zelenskõi selgitas, et viimastel andmetel on sõjas tapetud 198 000 ja haavatud üle 550 000 Vene sõduri, mis tõstab vastase kaotuste hulga üle 750 000.