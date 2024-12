VIDEO | Liibanonis elavad Süüria pagulased suunduvad tagasi kodumaale

Al-Jazeera teatel võeti teade Assadi langemisest Istabulis vastu massilise juubeldamisega, kuid Süüria piiri lähedal Hatays püsib olukord vaikne. „Nende jaoks, kellel on Süürias pere, kodu ja kinnisvara, on hea uudis, et nad saavad koju naasta,“ kommenteeris al-Jazeera blogis ajakirjanik Sinem Koseoglu. „Paljud siinsed süürlased elavad kehvades tingimustes, paljud on töötud ja sõltuvad rahvusvahelisest abist.“