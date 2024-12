Poliitmängud ja usaldamatus riigi vastu. Miks enamik omavalitsusi haridusleppele alla ei kirjutanud?

„Poliitikas on kombeks, et sellisel juhul näevad paljud vaeva, et see õnnestuks. See oli natuke justkui rohelise poliitiku sõnavõtt,“ tõdes Eesti linnade ja valdade liidu (ELVL) juhatusse kuuluv koalitsioonipartei liige, kelle sõnul tegi minister tagasiastumist lubades suure vea.