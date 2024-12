OTSEBLOGI | TASS: Assad saabus oma pereliikmetega Moskvasse, kus neile asüüli antakse

Türgi välisminister Hakan Fidan ütles pühapäeval, et riigi andmeil on kukutatud diktaator Bashar al-Assad Süüriast lahkunud. Fidani sõnul on Assadi asukoht talle teada, kuid seda ei saa avaldada. Samuti teatas Türgi, et riigi toetatud mässulised on edasi liikunud Põhja-Süürias, hõivates kurdi enamusega Süüria Demokraatlike Jõudude käest suurema osa Manbiji linnast.