OTSEBLOGI | Süüria keskosas kadus side lennukiga, mille pardal võis olla Bashar al-Assad

Selleks ajaks kaks päeva mässajate käes olnud Homsi linna ületamise järel asus lennuk manööverdama ja side sellega katkes. Läheduses ei asu lennuvälju, märgib portaal. Ühtlasi pole teada, kus asub pühapäeval kukutatud diktaator Bashar al-Assad. Süüria armee allikad ütlesid Reutersile, et Assad oli istunud pühapäeval lennukisse ja lahkunud teadmata suunas. Homsi lähistel kadunud lennuki marsruut viitab, et see võis suunduda Latakia poole, kus asub Vene mereväebaas.