Trump kommenteeris olukorda Süürias ja Ukrainas: Venemaa on nõrk, parem sõlmida Ukrainas rahu

USA järgmine president Donald Trump kommenteeris pühapäeval pärast Süüria diktaatori Bashar al-Assadi kukutamist olukorda Süürias ja Ukrainas.

Eelmisel õhtul oli Trump sotsiaalmeedias kirjutanud, et USA peaks laskma Süüria sündmustel omasoodu areneda ja neisse mitte sekkuma.

Uues postituses kirjutas Trump, et Assad on riigist põgenenud ja Vladimir Putini juhitud Venemaa ei ole tema kaitsmisest enam huvitatud. „Polnud mingit põhjust, miks Venemaa seal üldse oleks pidanud olema,“ lisas Trump. „Nad kaotasid Süüria vastu kogu huvi Ukraina tõttu, kus on haavata või surma saanud ligi 600 000 Vene sõdurit.“

Trump lisas, et Vene-Ukraina sõda poleks pidanud kunagi algama ja võib jätkuda „igavesti“. Samuti nentis ta, et Süüria toetajad Venemaa ja Iraan on praegu nõrgenenud. „Üks Ukraina ja kehva majanduse tõttu, teine Iisraeli sõjaliste edusammude tõttu,“ märkis Trump.

Laupäeval Pariisis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga kohtunud Trump toonitas, et ka Ukraina soovib rahu ja „hullumeelse“ sõja lõpetamist. Kohtumist vahendas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes kutsus mõlemad poliitikud Pariisi Jumalaema kiriku taasavamisele.

„Nad on kaotanud naeruväärsel kombel 400 000 sõdurit ja palju rohkem tsiviilelanikke,“ väitis Trump Ukraina kohta. „Tuleks sõlmida otsekohe vaherahu ja alustada rahukõnelusi. Liiga palju elusid on asjatult raisatud, liiga palju peresid hävitatud ja kui see jätkub, võib asi edasi areneda palju suuremaks ja märksa hullemaks.“

Trump avaldas lootust, et Hiina võib Vene-Ukraina kõnelustel kaasa aidata. „Tunnen Vladimirit hästi,“ ütles ta Vladimir Putini kohta. „Nüüd on tal aeg tegutseda. Hiina saab aidata. Maailm ootab!“

