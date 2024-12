Lõuna-Korea sõjaseisukorra kehtestamises osalenud kaitseminister võeti vahi alla

Opositsiooniparteid on esitanud kuriteoteate nii kaitseministri, presidendi kui sõjaseisukorda juhtima määratud kindrali Park An-su suhtes. Vägivaldses võimuhaaramises süüdimõistetuna ootaks neid surmanuhtlus või eluaegne vangistus. Prokuratuur kinnitas pühapäeval, et kahtlustuse all on ka president Yoon.