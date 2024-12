BBC andis kella 4 paiku öösel teada, et mässajad on hakanud Damaskuse linna tungima. „Meie jõud on alustanud pealinna Damaskusesse sisenemist,“ öeldi mässuliste Telegrami kanalil.

Pool tundi hiljem lahkus Süüria sõjaväelaste väitel pealinnast president Bashar al-Assad ning lendas teadmata sihtpunkti. Sama kinnitas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus, kelle sõnul oli president tõenäoliselt Damaskuse lennujaamast õhku tõusnud eralennukil. CNN-i sõnul kuulutati Assad tagaotsitavaks.

Yle vahendab, et Süüria peaministril enda sõnutsi põgenemisplaani ei ole. Peaminister Mohammed Ghazi al-Jalal ütles, et jääb Damaskusesse ja on „valmis aitama selles, mis on inimestele parim“.

Pärast sissetungi teatasid mässajad Telegrami vahendusel, et Süüria on vaba ning algab uus ajastu. „Tuleb uus Süüria, kus kõik elavad rahus ning valitseb õiglus,“ lisati.

Öösel andsid mässajad teada, et vabastasid inimesed ka Damaskuse lähedal asuvast Sednaya vanglast. ÜRO on seda vanglat kirjeldanud kui tapamaja, kus on tapetud ja piinatud tuhandeid opositsiooni toetajaid.

Ka vanglast vabastamisest andsid mässajad teada Telegrami kaudu. Internetis ringlevad ka videod, kus väidetavad eksvangid filmivad end väljaspool vanglamüüre.

Al Jazeera andmeil kutsus mässuliste vägede juht Abu Mohammed al-Jolani oma võitlejaid üles kaitsma avalikke hooneid ja asutusi.

„Kaitsta ja valvata avalikke asutusi ja vara. Nad kuuluvad Süüria rahvale ja teie olete nende kaitsjad,“ kordas ta oma varasemat üleskutset olla süürialaste suhtes alandlik ja leebe.

