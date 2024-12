Süürias mässulised teatasid, et alustasid Damaskuse ümberpiiramist, mida valitsus eitab

„Meie väed on alustanud pealinna Damaskuse ümberpiiramise viimast faasi,“ ütles mässuliste komandör Hassan Abdel Ghani, vahendab AFP.

„Väites, et meie relvajõud, mis on kohal kõigil aladel Damaskuse maapiirkondades, on taganenud, ei ole mingit tõtt,“ teatas kaitseministeerium.