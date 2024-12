Lavrov eitas väiteid, et Vene laevad on Süüria baasist lahkunud

„Vahemerel toimuvad mereväeõppused, võib-olla peeti teie satelliidifotodel neid millekski muuks,“ ütles Lavrov täna Katari pealinnas Dohas, kommenteerides ajakirjaniku palvel mõnede analüütikute satelliidifotode põhjal tehtud järeldusi, et Vene laevad on oma Süüria baasist lahkunud, vahendab Interfax.

Lavrov ütles, et ei tee Süüria sündmuste arengu kohta prognoose. „Me teeme kõik, et mitte lasta terroristidel edu saavutada. Isegi kui nad ütlevad, et ei ole enam terroristid,“ lausus Lavrov.