VIDEO | Parempoolsed valmistuvad kohalikeks valimisteks. Lavly Perling: meie ei usu robinhoodilikku ümberjagamisse

Parempoolsete juhi Lavly Perlingu sõnul on nende erakonna suund tugevad kohalikud omavalitsused, kus on nii töökohti kui kodusid. „Nii riigi tasandil kui kohalikul tasandil on käes aeg parempöördeks,“ lausus ta.

Perlingu sõnul on vaja maapiirkondadesse tuua ettevõtlust, investeeringuid, kapitali ning viia lõpuni haldusreform. „Meie ei usu robinhoodilikku ümberjagamisse, kus võtame aga rikastelt kohalikelt omavalitsustelt ära ja jagame vaesematele laiali. Parempoolsete tuum on see, et lahendus pole mitte ümberjagamine vaid jõukuse loomine,“ sõnas ta.

Perlingu sõnul on nende partei ainuke parempoolne erakond Eestis - sellega erinetakse ka teistest. „Ükski teine erakond ei julge rääkida kulude kokkuhoiust ja külmutamisest. Mitte ükski teine erakond ei julge öelda välja ebapopulaarseid asju,“ sõnas ta.

Parempoolsete valija on Perling sõnul meesterahvas, kes pigem teenib hästi ja omab kõrgharidust. Erakondade reitingutes on partei aga altpoolt teisel kohal, edastades napilt E200. Kuidas on erakonnal plaan valijaskonda suurendada?

„Usun, et mida rohkem me räägime sellest, kes me oleme ja millest me mõtleme, seda laiemaks läheb meie valijaskond. Arvan, et iga inimene, kes hindab seda, et ta ise teeb paremad otsused, mitte riik ja kohalikud omavalitsused ja et lapsehoidjariik pole lahendus vaid ise otsustamine - kui selle peale mõelda, siis ma usun, et meie valijaskond võib olla päris mitmekesine,“ sõnas Perling.

Parimad lahendused sünnivad Parempoolsete volikogu esimehe Ilmar Raagi sõnul kohapeal. „Meie erakonna olemuseks on soodustada igasugust alt üles arenevat kodanikuühiskonda. See tähendab, et me oleme tsentraliseerimise vastu, sest praktikas tähendab see ainult bürokraatia suurendamist ja initsiatiivi tapmist,“ ütles Raag. „Seda joont hoiame ka kohalike omavalitsuste valimistel, vastupidiselt tänase koalitsiooni hoiakule, mille järgi tuleb kõige otsuste tegemine koondada Tallinna, kus jagatakse ka keskvalituse toetusi,“ lisas ta.

Vaata videost, mida tehakse poliitikas Perlingu arvates praegu valesti!

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada