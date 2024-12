NYT: Iraan on alustanud oma sõjaväelaste ja muu personali Süüriast evakueerimist

Naaberriikidesse Iraaki ja Liibanoni evakueeritute hulgas on olnud Iraani mõjukate Qudsi vägede komandörid, teatasid allikad.

See samm tähendab, et asjad on võtnud Assadi jaoks väga tõsise pöörde. Iraan on teda toetanud kogu 13 aastat kestnud kodusõja vältel. Löök on see aga ka Iraani enda jaoks, kes on kasutanud Süüriat Liibanoni relvarühmituse Hezbollah varustamiseks.

Evakueeriti ka Iraani revolutsioonilise kaardiväe isikkoosseisu, diplomaate ja nende perekonnaliikmeid, teatasid Iraani ametnikud, kellest kaks kuulub revolutsioonilisse kaardiväkke, ja teised regiooni ametnikud. Anonüümseks jäänud allikate sõnul alustasid iraanlased Süüriast lahkumist eile hommikul.

Osa lahkub lennukiga Teherani ja teised maad mööda Liibanoni, Iraaki või Süüria Latakia sadamasse, teatasid allikad.

„Iraan alustab oma vägede ja sõjalise isikkoosseisu evakueerimist, sest me ei saa võidelda nõuandja ja toetusjõuna, kui Süüria armee ise ei taha võidelda,“ ütles telefoniintervjuus väljapaistev Iraani analüütik Mehdi Rahmati, kes nõustab ametiisikuid regionaalse strateegia alal. „Põhiline on see, et Iraan on mõistnud, et ei suuda praegu olukorda Süürias hallata mingi sõjalise operatsiooniga ja see võimalus on laualt maas.“

Koos Venemaaga on Iraan olnud Süüria valitsuse kõige võimsam toetaja, kes on saatnud Süüriasse nõuandjaid ja komandöre ning toetanud relvarühmitusi.

Samuti on Iraan Süüriasse saatnud kümneid tuhandeid vabatahtlikke võitlejaid, kelle hulgas on iraanlasi, afgaane ja Pakistani šiiite, et kaitsta valitsust ja võtta tagasi territooriumi Islamiriigilt.

Iraani ametnike sõnul põgenes kaks Qudsi vägede tippkindralit pärast Homsi ja Deir ez-Zori hõivamist mässuliste poolt eile Iraaki.

„Süüria on kokkuvarisemise äärel ja me vaatame rahulikult pealt,“ kirjutas Iraani parlamendi liige Ahmad Naderi eile sotsiaalmeedias. Ta lisas, et kui Damaskus peaks langema, kaotab Iraan oma mõju ka Iraagis ja Liibanonis.