Lõuna-Korea valitseva erakonna liikmed lahkusid enne presidendi tagandamise hääletust parlamendi istungilt

Saali jäi alguses ainult üks Rahva Võimu Partei liige Ahn Cheol-soo, kes on avalikult öelnud, et on Yooni tagandamise poolt, vahendab BBC News.

Spiiker noomis valitseva erakonna liikmeid lahkumise eest: „See on rahva tahte eiramine. See on hoolimatus rahva vastu, hoolimatus rahvuskogu vastu. Rahvaesindajatena ei tohiks te seda teha.“

Hääletusel ei paistnud seega enam mingit mõtet olevat, sest Yooni tagandamiseks on vaja kahekolmandikulist häälteenamust ehk 200 häält 300-st. Opositsioonil on parlamendis 192 kohta ja vaja läinuks ka vähemalt kaheksa valitseva erakonna liikme poolthäält.

Valitseva erakonna 108 rahvaesindajast 107 lahkus istungilt. Tõenäoliselt otsustas erakond boikotistrateegiat kasutada, et vältida parteidistsipliini rikkumist, sest hääletus pidi olema salajane.

Hääletus tagandamise üle siiski toimub ja vahetult enne seda naasis istungitesaali veel üks valitseva erakonna liige Kim Ye-ji.

Spiiker Woo Won-shik, kes esindab opositsioonilist Demokraatlikku Parteid esines kõnega, milles palus valitseva Rahva Võimu Partei liikmeid hääletama tulla.

„Korea Vabariik on demokraatia, mis on tehtud inimeste verest ja pisaratest,“ ütles Woo. „Kas te ei karda, et ajalugu, rahvas ja maailm mõistavad teie üle kohut? Osalege hääletusel, nii kaitsete te meie demokraatiat.“

Selle peale naasis istungitesaali veel kaks valitseva erakonna esindajat.

Parlamendihoone juures on samal ajal kohal tuhanded meeleavaldajad, kes nõuavad Yooni tagandamist ja vahistamist.

