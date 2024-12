VIDEO | Lõuna-Korea president Yoon vabandas rahva ees sõjaseisukorra väljakuulutamise eest

Yoon ütles kohaliku aja järgi täna hommikul lühikeses telepöördumises, et ei hoia kõrvale õiguslikust ega poliitilisest vastutusest sõjaseisukorra väljakuulutamise eest, ja lubas, et ei tee uut katset see kehtestada. Yoon ütles, et jätab riigi poliitilisest kaosest väljajuhtimise, „sealhulgas minu ametiajaga seotud asjad“, oma erakonna otsustada, vahendab Associated Press.