Valgevenesse võidakse järgmisel aastal paigutada uued Venemaa raketid Orešnik

„Ma arvan, et see muutub võimalikuks järgmise aasta teisel poolel, kui nende süsteemide seeriatootmine Venemaal suureneb ja kui need raketisüsteemid lähevad Venemaa strateegiliste jõudude teenistusse,“ sõnas ta.

Venemaa juht on väitnud, et Orešnikut on võimatu alla tulistada ja, et selle jõud on võrreldav tuumarelva jõuga, isegi kui see on varustatud tavapärase lõhkepeaga.