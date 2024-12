Lavrov intervjuus Tucker Carlsonile: Venemaa kasutab oma huvide kaitsmiseks kõiki vahendeid

Lavrov väitis intervjuus, et kuigi Venemaa ja USA ei ole ametlikult sõjas, tähistab Washingtoni luba Ukrainale kasutada USA pikamaarakette Venemaa territooriumile suunatud löökideks ohtlikku eskaleerumist.

„On ilmselge, et ukrainlased ei oleks võimelised tegema seda, mida nad teevad pikamaa kaasaegsete relvadega, ilma Ameerika sõjaväelaste otsese osaluseta. Ja see on ohtlik, selles pole kahtlust,“ ütles Lavrov.