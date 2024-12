Michal Macronile: eesolev talv on Ukraina ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri tuleviku osas otsustav

Michali hinnangul on eesolev talv Ukraina ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri tuleviku osas otsustav. „Venemaa on Euroopa julgeolekule ja rahule otsene oht, mistõttu on meie jaoks oluline toetada jätkuvalt Ukraina võitu agressioonisõjas Venemaa vastu.

Kohtumise fookuses oli lisaks Ukraina toetamisele ka Euroopa Liidu kaitse- ja konkurentsivõime parandamine.

„Prantsusmaa on Eesti strateegiline partner, kes on andnud olulise panuse meie ja meie regiooni julgeolekusse. Oleme prantslastele selle eest väga tänulikud,“ ütles Michal Macronile. „Jagame Prantsusmaaga arusaama, et peame tõstma üheskoos Euroopa kaitsevõimet ja suunama rohkem vahendeid oma enda kaitsetööstuse käimatõmbamiseks.“

Ta lisas, et julgeolek käib jõukusega käsikäes. „Peame keskenduma bürokraatia vähendamisele ja aruandluse lihtsustamisele, kasutades selleks rohkem digilahendusi,“ rõhutas Michal. „See saadaks investoritele olulise sõnumi, et me ei jaga vaid tühju lubadusi, vaid suudame jõuda ka kiirete ja mõjusate tegudeni.“

Õhtul seisab Michalil ees ka kohtumine Prantsusmaa mõjukate ettevõtjatega, kes juba Eesti turul tegutsevad.

