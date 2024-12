Süüria mässuliste juht CNN-ile: eesmärk on kukutada Assadi režiim

„Kui me räägime eesmärkidest, siis jääb revolutsiooni eesmärgiks selle režiimi kukutamine. Meie õigus on kasutada selle eesmärgi saavutamiseks kõiki olemasolevaid vahendeid,“ ütles Jolani intervjuus.

Hoolimata Jolani püüdlustest distantseerida oma uut rühmitust Hayat Tahrir al-Shami (HTS) al-Qaedast, nimetas USA HTS-i 2018. aastal terroriorganisatsiooniks ja määras tema eest 10 miljoni dollari suuruse pearaha.

Jolani tõrjus terroriorganisatsiooni nimetust, öeldes, et see on „peamiselt poliitiline ja samal ajal ebatäpne“. Mees tegutseb mässuliste kontrollitud territooriumil pigem poliitiku kui tagaotsitava mehena.

Pärast eelmisel nädalal alanud mässuliste pealetungi on nende edu olnud kiire. Nad on vallutanud strateegiliselt olulise Hama linna ja haaranud kontrolli riigi suuruselt teise linna Aleppo üle.

Jolani väitis, et tsiviilisikutel pole Süüria mässuliste kontrolli all olevate piirkondade haldamisel suurt midagi karta. „Inimesed, kes kardavad islami valitsemist, on kas näinud selle ebaõiget rakendamist või ei mõista seda õigesti,“ väitis ta.

Intervjuus avaldas Jolani soovi näha välisvägede lahkumist Süüriast, öeldes, et kui „see režiim langeb, on probleem lahendatud“ ja välisvägedel pole vaja enam Süürias viibida. Praegu on riigis USA, Türgi, Venemaa ja Iraani väed.

„Süüria väärib institutsionaalset valitsemissüsteemi, mitte sellist, kus üks valitseja teeb meelevaldseid otsuseid,“ lisas ta.

Assadi dünastia on olnud võimul 53 aastat. Oma aastakümnete pikkuse valitsemise säilitamiseks on režiim tapnud sadu tuhandeid inimesi, vangistanud teisitimõtlejaid ja sundinud miljoneid inimesi on ümberasustama.

„Me räägime suuremast projektist - me räägime Süüria ülesehitamisest,“ jätkas Jolani. „Hayat Tahrir al-Sham on vaid üks osa sellest dialoogist ja see võib igal ajal laiali minna. See ei ole eesmärk iseenesest, vaid vahend ülesande täitmiseks: selle režiimi vastu astumine.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada