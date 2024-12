FOTOD | Tallinnas lõppes maailma suurimate hulka kuuluv NATO küberkaitseõppus

Kaitseminister Hanno Pevkuri hinnangul on Cyber Coalitioni laadsed küberõppused NATO uute kaitseplaanide täitmiseks vajalikud. „Cyber Coalition jääb NATO põhiliseks küberõppuseks, mille eesmärk on parandada meie võimekust küberohtudele koordineeritud viisil vastu hakata. Sellised õppused aitavad testida olemasolevaid oskusi ja arendada võimekusi, et tagada kollektiivne valmisolek kübervaldkonnas. Meie jaoks pole kahtlustki, et küberturvalisus ei ole pelgalt tehniline väljakutse — see on nii riikliku kui ka rahvusvahelise julgeoleku küsimus“ sõnas Pevkur.