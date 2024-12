Rumeenia põhiseaduskohus tühistas presidendivalimiste esimese vooru tulemused

24. novembril toimunud Rumeenia presidendivalimiste esimese vooru võitis vähetuntud venemeelne paremäärmuslane Călin Georgescu, kes on lubanud täielikult lõpetada Ukrainale abi andmise.

Kolmapäeval avalikustati Rumeenia kõrgeima julgeolekunõukogu dokumendid, milles öeldi, et riik oli valimisperioodil „agressiivsete hübriidrünnakute“ sihtmärk. Dokumentide kohaselt aitas Georgescu võidule TikToki kampaania, mis sarnaneb Kremli mõjutusoperatsioonidega Ukrainas ja Moldovas.

Täna teatas põhiseaduskohus oma avalduses, et „tühistab kogu Rumeenia presidendi valimistega seotud valimisprotsessi“.

Kohus otsustas, et „presidendi valimise protsess viiakse täielikult uuesti läbi“. Avalduses lisati, et valitsus määrab uute valimiste kuupäeva ja ajakava. Põhiseaduskohtu otsus on lõplik.