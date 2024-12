Austraalias Melbourne’is süüdati sünagoog

Kohaliku kogukonna juhid ütlesid meediale, et sünagoogis olid süütamise ajal hommikupalveid lugemas ka mõned inimesed, kes teatasid, et nägid süütajate tegevust. Üks inimene sai kannatada ja tuli tekitas ulatuslikku kahju.

Politsei teatas, et usutavasti süüdati põleng tahtlikult, aga motiivi osas midagi kindlat ei ole.

Peaminister Albanese ütles, et Melbourne’i kaguosas Ripponleas aset leidnud intsident oli selgelt mõeldud hirmu tekitamiseks. Albanese kuulutas, et tal on antisemitismi suhtes nulltolerants.