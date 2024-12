Helsingi keskraamatukogu muutus Soome iseseisvuspäeval paremäärmuslaste ja vasakpoolsete võitlustandriks

„Paremäärmuslik Sinimust liikumine oli sunnitud katkestama oma lugemisringi raamatukogu kolmandal korrusel, kui nende ümber kogunenud inimesed tegid nii kõva häält, karjusid ja plaksutasid, et lugemisring uppus kärasse,“ teatas ajalehe Helsingin Sanomat reporter Milka Rissanen kohapealt.

Oodisse saabunud püstijalakoomik Tomi Walamies ütles, et „nats kardab seda, et natsi ei kardeta“.

„Natsid on iseseisvuspäeva kaaperdanud, nii et me tahame selle tagasi võtta ja nad naerualusteks teha,“ ütles Walamies.