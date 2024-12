Kumb siis lõpuks parem on – kodulaenu makseperiood maksimaalseks või laen kiiremini ära maksta?

Millal võiks mõelda kodulaenu refinantseerimisele?

Kodulaenu kuumakseid mõjutab kõige rohkem euribori muutus, suuremate summade puhul on intressi marginaalil samuti märkimisväärne efekt. Pangad võtavad marginaali määrates arvesse palju erinevaid näitajaid. „Näiteks kas leibkonna sissetulek on varasemaga võrreldes suurenenud? Kas vahepeal on teised laenu- ja liisingukohustused vähenenud? Kui sissetulek on kasvanud, tähendab see panga jaoks väiksemat riski ja võimalust pakkuda paremaid tingimusi,“ ütles Hakiainen. Lisaks vaadatakse, kas kinnisvara väärtus on oluliselt suurenenud. „Palju küsitakse ka, kas KredExi käenduse olemasolu on refinantseerimisel kuidagi takistuseks. Vastus on, et ei ole,“ tõi Hakiainen välja.