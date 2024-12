Jõustus Vilniuse ringkonnakohtu ajalooline otsus, mille järgi on lapsel kaks ema

Seda teatas Leedu inimõiguste keskuse direktor Jūratė Juškaitė, kelle elukaaslane mõni aeg tagasi lapse sünnitas, vahendab Leedu Delfi.

„Alates tänasest tunneb meie perekond end turvalisemalt. Jõustus Vilniuse ringkonnakohtu otsus, millega mind meie tütre emaks tunnistati,“ kirjutas Juškaitė Facebookis.

„Tänasest olen ma oma tütre ema mitte ainult emotsionaalselt, vaid ka „paberil“. Võttes arvesse minu ja mu partneri kooselu, perekonna loomise ja lapse saamise asjaolusid, tegi kohus individualiseeritud otsuse,“ teatas Juškaitė Leedu Delfile saadetud kommentaaris.

Juškaitė sõnul on Leedu kohtud demonstreerinud, et neid huvitavad rohkem lapse turvalisus ja huvid kui see, mida üks või teine ühiskonnagrupp sellest otsusest arvab.

Juškaitė kirjutas Facebookis, et juba enne lapse sündi teadis paar, et nad lähevad kohtusse, et laps tunnistataks ka tema tütreks.

Juškaitė ütles, et on kindel, et pärast seda kohtuotsust saavad ka teised lapsi kasvatavad samasoolised pered kergemalt hingata, kuigi nende individuaalne kohtuasi ei garanteeri tingimata neile sama ja iga juhtumiga tuleb kohtusse minna.

„See ei lahenda ka poliitilise tahte küsimust – kooseluseaduse, mida paljud inimesed ootavad, peab vastu võtma seim. Keegi teine ei saa seda teha. Sotsiaalne õiglus, võimalus tunda end ühiskonnas turvaliselt, on mõeldud kõigile, sealhulgas samasoolistele perekondadele. Ma pöördun riiki juhtivate poliitikute poole – leidke tahe teha need otsused, mis on nii vajalikud,“ kirjutas Juškaitė.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada