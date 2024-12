Liiklusspetsialist: Tartu Sõpruse silla remont pole seni ulatuslikke ummikuid tekitanud

„Kolmapäeva hommikul põhjustas seisakuid avarii Mõisavahe ja Kalda tee ristmikul, mis häiris liiklusvoogu ja tekitas pealesõidul sillale ajutisi tõrkeid. Kuna silla remondiga alustati selle nädala alguses, läheb natuke aega, et juhid sätiksid paika oma teekonnad või kellaajad, millal nad hakkavad liikuma, ja nii hajub ka ummikseis.“

Juss ütles, et liiklusseisakuid esineb pigem hommikuste tipptundide ajal. „Õhtusel tipptunnil pigem ei esine, sest tööpäeva lõpetatakse erinevatel aegadel ja liiklus on hajunud. Ihaste silla koormus pole suurelt muutunud.“

Jussi rääkis, et Sõpruse sillal on remondi ajaks siiski võimaldatud kahesuunaline liiklus. Tööde alguses kehtestati kiiruspiirang 30 km/h, kuid liiklusvoo sujuvuse tagamiseks taastati tavapärane kiiruspiirang 50 km/h.

„Infot on edastatud erinevates kanalites juba enne tööde algust. Alates 27. novembrist on väljas suured (8 tükki erinevatesse suundadesse) infotahvlid teabega ja ummikumärgiga. Lisaks kontrollime mitu korda päevas objekti olukorda, et kas kõik laabub,“ selgitas Juss.