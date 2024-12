Putin vahetas välja Kurski oblasti juhi

Kohtumisel Kremlis, millest avaldati video, meenutas Putin, et aastatel 2016-2018 oli Hinštein Venemaa rahvuskaardi direktori nõunik, vahendab Meduza.

„Ja sellega seoses tahaksin teile pakkuda Kurski oblasti kuberneri kohusetäitja ametit, pidades silmas, et seal on praegu vaja kriisijuhtimist,“ ütles Putin.

Putini sõnul peab regiooni juht sedamööda, kuidas Kurski oblastit vabastatakse, hakkama tegelema territooriumi taastamisega ja organiseerima tööd kohalike elanike aitamiseks.

Hinšteini ametisse määramise ukaasis öeldakse, et tema eelkäija Aleksei Smirnov lahkus ametist omal soovil. Ta oli kuberneri kohusetäitja alates 2024. aasta maist ja septembris võitis ta kubernerivalimised.

Kurski oblasti endine kuberner Roman Starovoit, kes on nüüd Venemaa transpordiminister, teatas, et Smirnovi lahkumine regiooni juhi kohalt on seotud sellega, et tal tekkisid viimasel ajal probleemid inimestega suhtlemisel.

„Regionaalsel ja föderaalsel tasemel on tarvitusele võetud suur hulk toetusmeetmeid – materiaalseid ja juriidilisi – aga selle inimesteni viimise organiseerimisel, kuidas need meetmed realiseeruvad, tekkisid probleemid,“ ütles Starovoit. „Ja olukord on keeruline ja nähtavasti seoses sellega langetati otsus.“

Kurski oblastis on alates augistist sees Ukraina väed. Selle tõttu on evakueeritud mitu rajooni. Elanikud on kurtnud evakueerimise halva korralduse ja selle üle, et kohalikud võimud ei ole neid aidanud.

