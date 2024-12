MIDA KEEGI EI KUULE! | Laulja Tuuli Rand ja näitleja Kristjan Lüüs: loomevaldkonna inimesed, eriti mehed, on keskmisest tundlikumad

Tuuli tunnistab, et loomeinimesena on tal möödunud aastale tagasi vaadates tunne nagu poleks sel aastal justkui mitte midagi teinud, aga kui mõtlema hakata on selja taga nii palju põnevaid saavutusi, seal hulgas ka Eesti Laulu finaali pääsemine.

Karl Robert nõustub, et tihti seatakse iseendale latt väga kõrgele, millest minnakse kogu aeg üle ning nii saab sellest normaalsus ja ununeb ära, et tegelikkuses on need kõik ju saavutused.

Juttu tuleb haprusest ja paksu naha kasvatamist, sest loomeinimesed on keskmised tundlikumad. Kristjan on Tuuliga nõus, et tihti on mehed kriitika suhtes isegi haavatavamad.

Avameelselt räägitakse ka madalseisudest ning sellest, kuidas raskestest aegadest välja tulla.





