Endine keskerakondlane Marek Jürgenson liitus Isamaaga

„Mul on hea meel, et Isamaa Tallinna meeskond tugevneb. Marek Jürgensoni tugev ettevõtluskogemus annab sellele väärt panuse ja ma tervitan teda Isamaa ridades,“ ütles erakonna esimees Urmas Reinsalu.

Jürgenson ise ütles, et näeb Isamaad kui ainsat tõsiseltvõetavat alternatiivi praegusele valitsuskoalitsioonile. „Teeme ühtse meeskonnana tööd, et teha tugev tulemus järgmise aasta kohalikel valimistel ning seejärel peab sihi suunama juba riigi poliitilise kursi õigeks suunamisele,“ sõnas Jürgenson.

Pikka aega Keskerakonda kuulunud Jürgenson astus septembri lõpus parteist välja. Toona rääkis ta Delfile, et Keskerakonnast lahkumise põhjused on sügavalt isiklikud. Nimelt olevat erakonna liige ja endine Tallinna Hambakliiniku juhataja Maksim Volkov tema kohta laimu ja valeväiteid esitanud.

„Ütlesin ka Mihhail Kõlvartile, et kui see ei lõppe, siis ma astun [erakonnast] välja,“ selgitas Jürgenson. „Ma andsin natukene aega, aga kui mind siin pikalt saadeti, siis jah, ma tegin eile täiesti kaalutletud otsuse. See oli pikka aega mul südamel.“

„Mina ei ole kedagi solvanud ja kellegi kohta laimu levitanud, aga minu kohta on ja mulle ei meeldi need asjad,“ lisas Jürgenson. „See on pikemat aega kestnud.“

Maksim Volkov märkis, et Jürgensoni põhjendus on naeruväärne. „See on lasteaed, aga ma olen täiskasvanud inimene,“ sõnas ta.

Jürgenson vihjas juba septembris, et talle meeldib Isamaa erakond. Ta märkis, et vestles Isamaa fraktsiooni liikme Sven Sesteriga, kellega riigikogu aegadest „vanad kamraadid“ ollakse.

