Eesti päästekopterid on olnud ligi nädala rivist väljas, riik kiirabikopteri teenust tellida ei plaani

PPA lennusalga juht Rain Jõeveer selgitas, et ohutuks lendamiseks on tootja loonud kõigile õhusõidukitele väga detailsed hooldusgraafikud, mille täitmine on rangelt kohustuslik. „PPA kopterite puhul on töid ja kontrolle, mida tehakse pidevalt, ning suuremaid hooldustöid, mida tehakse iga 50 lennutunni tagant. Sõltuvalt konkreetse hoolduse töömahust võtavad need aega mõnest päevast mitme kuuni ning neid töid teeme Eestis kohapeal,“ rääkis ta.