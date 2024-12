Norra kohus lükkas taas tagasi massimõrvar Breiviki tingimisi vabastamise taotluse

Ringerike, Askeri ja Bærumi ringkonnakohus pidas eelmisel kuul tingimisi vabastamise kohtuistungi 45-aastasele mehele, kes kannab 21-aastast vanglakaristust.

Kolmapäevases kirjalikus otsuses ütles kohus, et Breiviki taotlus lükati tagasi. Kohtu hinnangul on mehe kinnipidamise jätkamine vajalik avaliku julgeoleku huvides.

Kohus tõi välja positiivse aspekti, et Breivik on alustanud osalemist programmides, millel võib olla rehabiliteeriv mõju. Samas nenditi, et ta pole veel nendes programmides piisavalt kaua osalenud, et see avaldaks märkimisväärset mõju hinnangutele tema korduvkuritegude ohu kohta.

See oli teine kord, kui Breivik taotles tingimisi vabastamist. Esmakordselt taotles ta seda 2022. aastal, kuid kohtu hinnangul ei ilmutanud ta toona rehabilitatsiooni märke.

Norra ametivõimud on rõhutanud, et Breivikil on samad õigused kui kõigil teistel vangidel, ning väidavad, et tema erinev kohtlemine kahjustaks Norra ühiskonna aluseks olevaid põhimõtteid, sealhulgas õigusriigi põhimõtteid ja sõnavabadust.

Alates 2012. aastast, mil ta alustas vanglakaristuse kandmist, on teda hoitud isolatsioonis ja ta on mitu korda väitnud, et tema kohtlemine on Euroopa inimõiguste konventsiooni kohaselt ebainimlik. Iga kord on kohtud tema nõuded tagasi lükanud.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada