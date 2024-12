Raiki sõnul on Narva eelarve selle aastaga kahanenud 13 protsenti ja praegu tegeletakse sellega, et detsembris uus eelarve vastu võtta. Linnapea Jaan Tootsi kukutamine tema kinnitusel eraldi eesmärk praegu ei ole.

„Pigem on kurb vaadata seda, mis toimub. Praegu ju kõiki vähegi rahulolematuid püütakse kuidagi üle osta, üle meelitada. Jaan Tootsi käes on võimalus määrata asutuste nõukogude koosseisu ja see on Narvas eraldi valuuta. Kui on häält väga vaja, siis antakse ka kaks või kolm nõukogu ja lubadusi sajab siin Tootsi poolt vasemale ja paremale,“ rääkis Raik.