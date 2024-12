Maksealgatusteenused nagu Trustly ja Brite on internetimakseid kardinaalselt muutnud

Mis on maksealgatusteenused?

Maksealgatusteenused on finantstehnoloogia lahendused, mis võimaldavad teha otsemakseid kaupmehe või teenusepakkuja kontole, ilma et oleks vaja kasutada pangakaarti või muid vahepealseid maksevahendeid. Sellised teenused põhinevad Euroopa Liidu makseteenuste direktiivil (PSD2), mis jõustus 2018. aastal ja avas ukse innovatsioonile makseturul.

Kes on juhtivad maksealgatusteenuste pakkujad?

Trustly on üks vanimaid ja tuntumaid maksealgatusteenuse pakkujaid, mis asutati Rootsis 2008. aastal. Trustly ühendab kasutaja otse tema pangaga, võimaldades kiireid ja turvalisi makseid ilma vajaduseta luua eraldi kontot või sisestada kaardiandmeid. Trustly on laialdaselt kasutusel e-kaubanduses.

Brite on suhteliselt uus tulija, asutatud 2019. aastal. Nagu Trustly, võimaldab ka Brite pangamaksete kiiret algatamist. Brite eristub lihtsustatud kasutajakogemuse poolest – sageli piisab makse kinnitamiseks vaid mõnest klikist. Zimpler alustas oma tegevust algselt mobiilimakseteenusena, kuid on nüüdseks keskendunud eelkõige pangapõhistele maksetele. Zimpler on eriti populaarne Põhjamaades.

Kas maksealgatusteenused on turvalised?

Jah, maksealgatusteenused on turvalised. Trustly, Brite ja Zimpler kasutavad kõrgetasemelisi krüpteerimis- ja autentimismeetmeid, et tagada andmete ja raha kaitse. Lisaks sellele reguleerib kõiki kolme teenusepakkujat Rootsi finantsinspektsioon, mis on vastutav ka pankade ja teiste finantsasutuste järelevalve eest. See regulatsioon tagab, et teenused vastavad rangetele turvanõuetele ja seadusandlusele.