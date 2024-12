Gängsterite kuldaeg. Riigid hakkavad võitluses rahvusvahelise kuritegevusega alla jääma

Maailm valmistub potentsiaalselt suurimaks kaubandussõjaks pärast 1930. aastaid. Rahvusvahelised kapitalivood on järjest väiksemad ning riikidevaheline kaubandus ja investeerimine on stagneerunud. Seega, globaliseerumine pidurdub, kuid seejuures on üks väljapaistev erand. Rahvusvahelise haardega gängsterid ja organiseeritud kuritegevus on väga edukad.