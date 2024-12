Kultuurkapital saab alkoholiaktsiisi lisatõstmise ärajätmisest kasu üle poole miljoni euro

Selle käigus viis komisjon sisse muudatuse, millega suureneb riigieelarve tulu 18 miljonit eurot, sealhulgas on 630 000 eurot edasi antavat maksutulu kultuurkapitalile. See tuleneb planeeritud alkoholiaktsiisi 5% tõusu ärajätmisest.

Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa selgitas Delfile, et eelarvest 75% läheb kaheksa sihtkapitali vahel jagamisele ning 25% jaguneb nõukogu enda valdkonnavahelistele projektidele ja maakondlikele eksperdigruppidele, mida on kokku 15.

Allikmaa sõnul ei ole võimalik ennustada, millistele projektidele täpsemalt raha läheb, sest taotlusvoore on aastas neli ning nende põhjal vaadatakse, kuhu ja kui palju raha antakse. Rõõmustav sõnum on aga see, et eelarve on suurem, kui esialgu arvati. „Muidu oleks eelarve kasv olnud 2% võrreldes aastataguse perioodiga, nüüd on eelarve kasv umbes 3%,“ märkis Allikmaa.