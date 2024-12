Jõgevamaal hukkus kortermaja tulekahjus naine

5. detsembril kell 8.56 teatati häirekeskusele, et Jõgevamaal Jõgeva vallas Kantkülas tuleb kahekorruselisest kortermajast suitsu. Teatajaks oli juhuslik möödasõitja. Päästjate saabudes selgus, et tules on maja esimese korruse korter, mille toast leidsid päästjad hukkunud 60ndates eluaastates naise. Põleng oli enne avastamist ilmselt pikemat aega vindunud, kõrgest temperatuurist oli sulanud ja tugevalt tahmunud esiku ning köögi sisustus. Kahjuks ei leidnud päästjad ruumide lagedest märke suitsuandurist, mis põlengust varakult hoiatanud oleks. Maja ülejäänud kolm korterit olid tühjad. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Päästjad hoiatavad, et suitsuandur on kohustuslik häireseade ilma milleta võite tulekahjul kaotada elu. Oluline on õigel ajal vahetada seadme tühjenev patarei, millest andur üksikute piiksudega märku annab. Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 29 inimest, Jõgevamaal oli see tänavu esimene tulesurm. Enamasti puudub raskematesse tulekahjudesse sattuvates kodudes suitsuandur või pole seade töökorras. See viitab, et põlengud tabavad tihedamini just neid kodusid, kus tuleohutusest vähem hoolitakse või ei jätku selle jaoks vahendeid.