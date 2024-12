Põltsamaa linn jätkab alleede taastamist ja rohetaristu uuendamist

Põltsamaa linn alustas 2022. aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel rohetaristu alleede taastamist ja uuendamist, et leevendada kliimamuutuste negatiivseid mõjusid, nagu kuumasaared ja üleujutused. Praeguseks on tänu Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetusele rajatud kõrghaljastusega rohealad Põltsamaa lossihoovi ja kesklinna Kuperjanovi tänavale, kuid plaanis on linna rohelisemaks muutmist jätkata.